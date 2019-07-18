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استعجال التحريات حول مقتل عامل فى مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات الجيرة

الخميس، 18 يوليه 2019 10:56 ص
استعجال التحريات حول مقتل عامل فى مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات الجيرة مشاجرة-أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة مصر القديمة، التحقيق فى واقعة قيام شابين بالتعدى على عامل بالضرب ادى إلى وفاته، بسبب خلافات الجيرة بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وتبين نشوب مشاجرة بين شقيقين وجارهم بسبب خلافات الجيزة، تعدى فيها الشقيقان على جارهم بالضرب بقطعة حديدية، وتم نقله إلى المستشفى ولكنه توفى، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
 
 تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على شابين تسببوا فى وفاة عامل بسبب خلافات الجيرة بمنطقة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
 
 
 
 

مباحث القاهرة

مشاجرة

مصر القديمة

خلافات جيرة

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