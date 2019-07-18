استعجال التحريات حول شخصين نقبوا عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة

كتب سليم على

تباشر نيابة مصر القديمة، التحقيق فى واقعة ضبط شخصين قاما بأعمال حفر، وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بمصر القديمة، وطالبت النيابة رجال المباحث سرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة مصر القديمة، معلومات تفيد قيام شخصين بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكن أحدهما بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، أثناء قيامهما بأعمال حفر داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 10 متر - أدوات حفر وتنقيب "فأس – كوريك - موتور شفط مياة - سلم خشبى - كشاف - سلك كهرباء")، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.