سوبر كورة
Ads
الخميس، 18 يوليه 2019 11:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لليوم السابع.. التضامن الاجتماعي يستجيب لنداء والدة طفل بعين واحدة

الخميس، 18 يوليه 2019 10:41 ص
استجابة لليوم السابع.. التضامن الاجتماعي يستجيب لنداء والدة طفل بعين واحدة الطفل كريم
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت مديرية التضامن بالشرقية،برئاسة محمد كمال، وكيل المديرية، أنه استجابة لما نشر بموقع "اليوم السابع " بتاريخ 11 يوليو الجاري بعنوان"  مأساة الطفل كريم ولد بدون العين اليمني وأسرته تناشد بعلاجه" بأنه تم بحث حالة الطفل وتبين أن والدة الطفل لديها 3 أبناء  وتزوجت من زوج آخر يعمل باليومية، وتبين أن الطفل مولود بدون العين اليمني،وتم عمل بحث لجمعية السلام لتوجيه الأم بطفلها إلى مستشفي العيون بالدقى لإجراء العملية كما تم توجيها لحجز كشف طبي مميكن لعمل معاش كرامة للإبن كريم.
 
وكانت "رانيا رمضان رشاد " 24 سنة ربة منزل تقيم بمدينة العاشر من رمضان،قد  روت قصتها ل" اليوم السابع" أملا أن يصل صوتها للمسئولين في وزارة الصحة ويشعروا بالألم الذى تعانيه مع طفلها الأكبر.
 
وتابعت: تزوجت في سن صغيرة من شاب من محافظة المنصورة،وكان يسافر إلي دولة لبيا،ورزقنا الله بمولد هو "كريم "  وبعد أشهر من ولادته دبت الخلافات الزوجية،وانفصلت عنه،وتزوجت بشخص أخر ونقيم سويا في منزل بإيجار شهري 600 جنيه بمدينة العاشر من رمضان،وزوجي يعمل عامل باليومية، ويجتهد لتدبير إحتياجتنا اليومية.
 
واستطردت الأم: بداخلى ألم لم ينته ولم أنم، من الحزن على حالة نجلى "كريم" خاصة أن والده لم يتواصل معى بشأنه ولم يزوره لمساعدته، "كريم" عمره 7 سنوات ويعانى من فقدان البصر حيث ولد بعين واحدة، ويعانى أيضا من ضمور بالمخ وفرط الحركة وعدم القدرة على المشى والكلام وإعاقة ذهنية وذكاؤه تحت المتوسط، وربنا قدرنا وأجريت له زرع قرنية من سنوات بأحد المستشفيات بالمنصورة، ولكن حدث إهمال طبى تسبب فى فقدان البصر بعد أن أبصر لعدة أشهر.
 

الشرقية

العاشر من رمضان

طفل بدون عين

حالة انسانية

كريم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

صحيفة جزائرية: رئيس الجزائر المؤقت يصل مصر اليوم لحضور نهائى افريقيا

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

«الانعقاد الرابع» للنواب.. دور اقتحام الملفات الساخنة.. 156 مشروع قانون أقرها المجلس دور الانعقاد العادى الرابع.. وحجم القطاعات التى تُغطيها التشريعات يعكس توجهات القيادة السياسية نحو الإصلاح التشريعى الشامل

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

الإخوان الشتامون.. لسان الجماعة الزفر.. كيف فشلت تربية حسن البنا لأبناء جماعته؟.. الغزالى شيخ الإخوان الشهير يؤكد أن شتائم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر سببها اعتيادهم مخالطة الفساق ومصدرها الخبث واللؤم

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

شاهد.. إطلاق آلاف الصواريخ فى أمريكا بالذكرى الـ50 لـ"أبولو 11"

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

تعرف على 10 مزايا تقدمها الخريطة الاستثمارية لرجال الأعمال

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

الافتتاح الصيفى بقصر باكينجهام يحتفى بفترة حكم الملكة فيكتوريا.. اعرف أبرز المعروضات

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

بعد التحذير منه.. كيف تمنع تطبيق FaceApp من الوصول إلى صورك دون إذنك؟

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

هيئة الاستعلامات: منصة حقوق الإنسان نافذة لإبراز الردود على تقرير بعض المنظمات

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

اليوم.. آخر موعد لسداد مقدمات حجز شقق العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

فيديو.. الملامح الأولى من فيلم THE KING'S MAN

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

اتحاد الكرة يدرس إسناد قمة الأهلى والزمالك لحكم نهائى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة