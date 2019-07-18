استجابة لليوم السابع.. التضامن الاجتماعي يستجيب لنداء والدة طفل بعين واحدة

الشرقية- فتحية الديب

أفادت مديرية التضامن بالشرقية،برئاسة محمد كمال، وكيل المديرية، أنه استجابة لما نشر بموقع "اليوم السابع " بتاريخ 11 يوليو الجاري بعنوان" مأساة الطفل كريم ولد بدون العين اليمني وأسرته تناشد بعلاجه" بأنه تم بحث حالة الطفل وتبين أن والدة الطفل لديها 3 أبناء وتزوجت من زوج آخر يعمل باليومية، وتبين أن الطفل مولود بدون العين اليمني،وتم عمل بحث لجمعية السلام لتوجيه الأم بطفلها إلى مستشفي العيون بالدقى لإجراء العملية كما تم توجيها لحجز كشف طبي مميكن لعمل معاش كرامة للإبن كريم.

وكانت "رانيا رمضان رشاد " 24 سنة ربة منزل تقيم بمدينة العاشر من رمضان،قد روت قصتها ل" اليوم السابع" أملا أن يصل صوتها للمسئولين في وزارة الصحة ويشعروا بالألم الذى تعانيه مع طفلها الأكبر.

وتابعت: تزوجت في سن صغيرة من شاب من محافظة المنصورة،وكان يسافر إلي دولة لبيا،ورزقنا الله بمولد هو "كريم " وبعد أشهر من ولادته دبت الخلافات الزوجية،وانفصلت عنه،وتزوجت بشخص أخر ونقيم سويا في منزل بإيجار شهري 600 جنيه بمدينة العاشر من رمضان،وزوجي يعمل عامل باليومية، ويجتهد لتدبير إحتياجتنا اليومية.

واستطردت الأم: بداخلى ألم لم ينته ولم أنم، من الحزن على حالة نجلى "كريم" خاصة أن والده لم يتواصل معى بشأنه ولم يزوره لمساعدته، "كريم" عمره 7 سنوات ويعانى من فقدان البصر حيث ولد بعين واحدة، ويعانى أيضا من ضمور بالمخ وفرط الحركة وعدم القدرة على المشى والكلام وإعاقة ذهنية وذكاؤه تحت المتوسط، وربنا قدرنا وأجريت له زرع قرنية من سنوات بأحد المستشفيات بالمنصورة، ولكن حدث إهمال طبى تسبب فى فقدان البصر بعد أن أبصر لعدة أشهر.