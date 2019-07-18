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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق استوديو للرسوم المتحركة باليابان لـ 12 حالة وفاة

الخميس، 18 يوليه 2019 09:25 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق استوديو للرسوم المتحركة باليابان لـ 12 حالة وفاة الشرطة اليابانية ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة اليابانية ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذى شب فى استوديو لأفلام الرسوم المتحركة بأحد المبانى بمدينة كيودو اليابانية إلى 12 حالة وفاة على الأقل، من بين عشرات الأشخاص الذى كانوا داخل المبنى.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "أن اتش كيه" اليوم الخميس، أن إخماد الحريق استغرق نحو خمس ساعات، فيما يعتقد أن 70 شخصا كانوا داخل المبنى وقت اندلاع الحريق، بينما لا يزال 30 منهم فى عداد المفقودين.

وكان شخص قد سكب ما يعتقد أنه بنزين حول الاستوديو، كما يعتقد أن المشتبه به يبلغ من العمر 41 عاما، وهو يتلقى العلاج حاليا بأحد المستشفيات نتيجة إصابته فى الحريق.

جانب-من-الحريق
جانب-من-الحريق

 

حريق-استوديو
حريق-استوديو

 

حريق-استوديو-فى-اليابان
حريق-استوديو-فى-اليابان

 

 


الشرطه اليابانيه

استوديو للرسوم المتحركه

حريق فى اليابان

حريق فى استوديو

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