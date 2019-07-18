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احباط تسلل 17 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الخميس، 18 يوليه 2019 06:39 م
احباط تسلل 17 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم قوات أمن - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالى

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تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 17 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة الترحيلات بوصول 17 متهما والتحفظ عليهم لحين انتهاء الإجراءات القانونية، بعد ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وجارِ فحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 

 


محافظة مطروح

السلوم

تسلل الحدود

ليبيا

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