إيران تنشر أول فيديو لناقلة نفط احتجزها الحرس الثورى فى مياه الخليج

كتب محمد تهامى زكى

نشرت قناة العالم الاخبارية الإيرانية، أول صور لناقلة النفط التى أوقفتها دوريات الحرس الثورى الإيرانى، فى مياه الخليج الفارسى أثناء تهريبها الوقود، الأحد الماضى.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة للحرس الثورى، اليوم الخميس، فى بيان بأن الدوريات البحرية التابعة لمنطقة حرس الثورة فى الخليج الفارسى ومضيق هرمز، قامت يوم الأحد الماضى، بتوقيف سفينة أجنبية كانت تحمل مليون لتر من الوقود المهرب فى جنوب جزيرة لارك، بعد إنجاز التنسيق اللازم وصدور قرار الاطراف القضائية المعنية بهذا الشأن فى إطار عمليات الرصد ومراقبة تنقل السفن فى الخليج الفارسى والتصدى للتهريب المنظم ومكافحته.

واشار البيان الى ان السفينة المذكورة بطاقة 2 مليون لتر وقود وبطاقم مؤلف من 12 شخصا أجنبيا كانت فى طريقها لتسليم الوقود المهرب والمستلم من منشئات إيرانية إلى سفن أجنبية فى أماكن أخرى، حيث تمكنت القوات البحرية المتأهبة للحرس الثورى من إحباط تلك العملية.

وفى ختام البيان فند الحرس الثورى أى مزاعم لوسائل الاعلام الغربية القائلة باحتجاز سفينة أخرى فى الايام الماضية من قبل إيران، موضحا بأن ملف السفينة الحاملة للوقود المهرب يطوى مراحله القانونية أمام القضاء الإيرانى.