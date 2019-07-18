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إغلاق 3 منشآت طبية لعدم وجود ترخيص فى الدقهلية

الخميس، 18 يوليه 2019 10:42 ص
إغلاق 3 منشآت طبية لعدم وجود ترخيص فى الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية،إغلاق 3 منشآت طبية بعدد من مراكز ومدن المحافظة،لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط والذي يحدده قانون مزاولة المهنة.
 
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هذه المنشآت المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم،وشدد على عدم السماح للمنشآت الطبية بالعمل إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات التى حددها القانون لضمان مستوى الخدمة الطبية التى تقدمها للمواطنين،وأنه لا تهاون مع أى مخالفة مهما كان مرتكبيها.
 
وشدد شاروبيم على استمرار الحملات التى تشنها إدارة العلاج الحر ومختلف ألإدارات للتأكد من التزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.
 
ومن جانيه أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه المنشآت تشمل مركز للجراحة العامة بميدان المحطة بالمنصورة ،ومركز طبي بالمطرية،ومعمل تحاليل طبية بترعة البلامون بشربين وجميعهم بدون ترخيص.
 
 

الدقهلية

شاروبيم

منشآت طبية

ترخيص

إغلاق

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