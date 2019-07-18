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إعدام نصف طن لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ببورسعيد

الخميس، 18 يوليه 2019 02:32 ص
إعدام نصف طن لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ببورسعيد لحوم فاسدة - أرشيفية
فريق المحافظات

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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت وتحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية بالتنسيق مع مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية، والدكتور أسامة العزب رئيس قسم التفتيش على المجازر، من ضبط 500 كيلو لحم فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمى.
 

ومن جانبه قال محمد النجدى مدير الرقابة التموينية لـ"اليوم السابع"، إن تقرير قسم التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطرى أكد عدم صلاحيتها وانتهاء فترة الصلاحية المدون عليها، فضلاً عن تغيير الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة.
 

جرى تحرير المحضر اللازم 5016 جنح الزهور لسنة 2019 والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة التى أمرت بإعدامها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ومباشرة التحقيق.

 

 


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