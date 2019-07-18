إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أصيب ثمانية أشخاص مساء الخميس فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة أجرة على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة ببنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى أمام نفق سنور جنوب مدينة بنى سويف باتجاه القاهرة.

و دفع مرفق إسعاف بني سويف بخمسة سيارات إسعاف وتم نقل فاطمة حسن أحمد 25 سنة مقيمة بني مزار مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري و مي عمر سمير 3 سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج و عمر سمير محمد 30 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج و إيمان عبدالمنعم محمد 35 سنة مقيمة القاهرة مصابة جرح قطعي بالرأس طوله 5 سم و محمد عبد الرازق محمد 44 سنة مقيم الجيزة مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني و شريف سعد مليكه 32 سنة مقيم مطاي مصاب اشتباه كسر بالساق اليمني والذراع الأيسر و ناصر محمد ابراهيم 45 سنة مقيم سمالوط مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني و محمود حمدي محمود 25 سنة مقيم بني مزار جرح قطعي بالرس طوله 5 سم إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم.