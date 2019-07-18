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إصابة طفل فى مشاجرة بين عائلتين على قطعة أرض بالشرقية

الخميس، 18 يوليه 2019 04:23 م
إصابة طفل فى مشاجرة بين عائلتين على قطعة أرض بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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أصيب طفل، بطلق نارى، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض بناحية "منازع" التابعة لقرية "سعود" بدائرة مركز شرطة الحسينية، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بإصابة طفل بطلق نارى فى البطن، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة "منازع" التابعة لقرية "سعود" بدائرة مركز شرطة الحسينية.

وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض، فيما جرى نقل المصاب إلى مستشفى فاقوس المركزى، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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