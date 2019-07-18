إصابات طفيفة لـ3 سودانيين فى حادث مرورى على طريق البحر الأحمر

أسيوط - هيثم البدرى

أصيب 3 أشخاص سودانيين في حادث إنقلاب اتوبيس عند الكيلو 60 بمحافظة أسيوط علي طريق البحر الأحمر.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية علي الطرق الصحراوية يفيد بإنقلاب اتوبيس عند الكيلو 60 علي طريق البحر الاحمر وبالانتقال والاسعاف تبين صحة البلاغ وأسفر الحادث عن إصابة "عيسى .م.ن" 83 سنه السودان مصاب بكدمات بالصدر ، و" وائل .أ.ب " 38 سنه السودان مصاب بكدمات بالقدم الايسر ، و"صفاء .ح .ج " 37 سنه من السودان مصاب بكدمات بالقدم الايمن ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة.