إدارة الشباب وجهاز المشروعات الصغيرة بالمنيا يعقدان ندوة لنشر ثقافة العمل الحر

المنيا فريق المحافظات

عقدت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة الشباب وجهاز المشروعات الصغيرة، ندوة تثقيفية لنشر ثقافة العمل الحر، وكيفية الحصول على قرض لإقامة مشروع ،وكذلك مساعدة الشباب في الحصول على دراسة جدوى للمشروع، وإنهاء الإجراءات من خلال الشباك الواحد بمقر الجهاز كما تم شرح سبل الإقراض والفوائد علي القروض ومدد السماح.

أقيمت الندوة اليوم الخميس، بحضور سراج عبد الحميد نائب رئيس المركز، وماريا نعيم مدير عام الشباب والطلاب بالمحافظة، ومصطفى راضي مدير مساعد جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال سراج عبد الحميد نائب رئيس مركز ديرمواس إن الدولة تبذل قصارى جهدها لتذليل كافة العقبات أمام الشباب لإقامة مشروعات توفر لهم حياه كريمه، من خلال التسهيلات والأقراض ودراسات الجدوى، ومدد السماح والإعفاءات الضريبية، وأن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية، وضرب مثال بالنموذج الصيني في ذلك.