إخلاء سبيل فنى وحانوتى فى واقعة اتهامهما بتبديل جثتى ليبية وإرترية

كتب سليم على

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إخلاء سبيل فنى تشريح وحانوتى، فى واقعة اتهامهم بتبديل جثتى ليبية وإرترية بالخطأ.

كما قررت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، استبعاد الشبهة والتهمة عن مدير مصلحة الطب الشرعي، وإثنين عاملين بسفارة إرتريا، بعد التأكد من صحة الواقعة.

كانت النيابة حققت مع الدكتور أيمن حسان مدير مصلحة الطب الشرعي، وعدد من مسئولي التشريح في مشرحة زينهم، لتورطهم في تبديل جثة فتاه ليبية بأخرى من إريتريا.

وكشفت التحقيقات، أن محسن نصر، حانوتي سفارة إريتيريا بالقاهرة، توجه لاستلام جثة فتاة إريتريا 18 سنة، وتبين أن الجثة تم تسليمها إلى محمد العريف، حانوتي سفارة ليبيا، عن طريق الخطأ، وتم سفرها إلى دولة ليبيا، وأن السلطات الليبية تحفظت على الجثة في أحد المستشفيات الليبية تحت تصرف النيابة العامة الليبية، والتي فتحت تحقيقا في الواقعة.