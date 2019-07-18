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إخلاء المدارس المحيطة بـ"نوتردام" لارتفاع نسبة الرصاص بسبب حريق الكاتدرائية

الخميس، 18 يوليه 2019 06:55 م
إخلاء المدارس المحيطة بـ"نوتردام" لارتفاع نسبة الرصاص بسبب حريق الكاتدرائية حريق نوتردام
كتب أحمد علوى

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أعلن مجلس مدينة باريس الفرنسية اليوم الخميس، عن سبب إخلاء جميع المدارس المحيطة بكاتدرائية نوتردام دو باريس، التى اشتعلت فى منتصف أبريل الماضى، حسبما قالت إذاعة ار تى ال الفرنسية.

وأعلن مجلس مدينة باريس اليوم الخميس 18 يوليو، انه سيتم تنظيف المدارس فى منطقة كاتدرائية نوتردام دو باريس هذا الشهر تمامًا، مشيرًا إلى أن اعمال التنظيف هذه من اجل حماية صحة الطلاب والمترددين على تلك الاماكن ، التى تضررت بسبب الحادث الكبير الذى وقع فى 15 أبريل ، عند إحراق جزء من كاتدرائية نوتردام دى باريس ، مما تسبب فى تدمير البرج والعديد من الأضرار ، بما فى ذلك تلوث كبير بالرصاص .

وكشفت دراسة استقصائية لـ Mediapart ، نُشرت اليوم، أن مستويات تركيز الرصاص فى المناطق المحيطة بالكاتدرائية، وصلت إلى عشرة أضعاف وهو ما يستلزم فرد الطوارئ فى تلك المنطقة وإخلاء المناطق المتضررة من ارتفاع نسبة الرصاص، وخاصة أنه تم العثور عليها فى المدارس ورياض الأطفال والحضانات بالقرب من الكاتدرائية.

ويسعى المسئولون إلى إزالة جميع انواع الخطر المترتبة عن الحريق، وفقاً لما قاله ارنو جوتييه، نائب مدير الصحة لرئاسة بلدية باريس، والذى اكد أيضا أن القرار تم اتخاذه دون سابق إنذار بناء على اكتشافهم خطورة الموقف عقب دراسات وتحليلات للتربة والمناطق المحيطة بالكاتدرائية اجريت مؤخراً.

 


فرنسا

كاتدرائية نوتردام

اخبار فرنسا

السلطات الفرنسية

اخلاء مدارس

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