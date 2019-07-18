إحباط هجوم انتحارى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إحباط هجوم إنتحارى على أحد الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء.
إحباط هجوم انتحارى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناءالخميس، 18 يوليه 2019 12:53 م
العقيد أركان حرب تامر الرفاعى
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