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الخميس، 18 يوليه 2019 05:43 م
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إحالة مسئولى الحضور والانصراف بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بكفر سرنجا ميت غمر للتحقيق

الخميس، 18 يوليه 2019 05:08 م
إحالة مسئولى الحضور والانصراف بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بكفر سرنجا ميت غمر للتحقيق كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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قررت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، إحالة موظفي الحضور والانصراف بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بقرية كفر سرنجا التابعة لمركز ميت غمر للتحقيق.

وتبين أثناء متابعة المهندس علاء الدين عثمان نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ورفعت غنيم مفتش مالي وإداري برئاسة المركز وعمل تفتيش مفاجئ علي الوحدة المحلية بكفر سرنجا، أن دفتر الحضور والانصراف ما زال مفتوحا حتي الساعة 9.35 صباحا وقد تم التشطيب بمعرفة المفتش علي 4 موظفين في خانة الحضور والانصراف.

وكذلك تم متابعة سير العمل بالجمعية الزراعية بكفر سرنجا حيث تبين أن دفتر الحضور والانصراف ما زال مفتوحا حتي الساعة 10 صباحا وقد تم التشطيب بمعرفة المفتش علي 4 موظفين في خانة الحضور والانصراف وتم اتخاذ الاجراءات القانوينة اللازمة تجاه مسئولي الدفتر بالوحدة والجمعية الزراعية بكفر سرنجا.


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الوحدة المحلية بسرنجا

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