أوقاف كفر الشيخ: بيع 250 صكا وتوزيع 20 طن من اللحوم على الأكثر احتياجا

كفر الشيخ: محمد سليمان

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن المحافظة شهدت إقبالاً متزايداً على المشروع القومي لصكوك الأضاحي التابع لوزارة الأوقاف، وأن جملة المبيعات للصكوك بالمديرية حتى اليوم 250 صك.

وأضاف الفقي، أنه جرى توزيع أكثر من 20 طنًا من اللحوم على المناطق الأكثر احتياجًا العام الماضي، وأن توجيهات الأوقاف بالاستمرار في بيع الصكوك والإعلان عقب صلاة الجمعة المقبلة بجميع المساجد . متابعًا أن المستهدف هو الوصول إلى مبلغ مليون جنيه في الأيام المقبلة.

وأشار الفقي إلى أن كفر الشيخ من المحافظات الرائدة والسباقة التي تنافس المحافظات الأخرى في شراء صكوك الأضاحي التي توزع بمعرفة وزارة الأوقاف.

أكد الفقي أن دور وزاره الأوقاف لايقف،عند دورها،الدعوي ولكنه يمتد الي الدور الاجتماعي والمشاركه،في تخفيف الأعباء عن الفقراء والمساكين.

وقال الفقي أن جبر الخاطر لأصحاب الحاجات يعد من أعظم القربات التي يجب أن نحرص عليها ونرسخ لها .