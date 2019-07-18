أوقاف الأقصر تعلن تنظيم دورات لإعداد مدربين بمجال التوعية والتنمية السكانية

الأقصر – أحمد مرعى

طالب الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، كل الأئمة بالإدارات المختلفة سرعة التقدم لملئ نموذج خلال أسبوعين للحصول على الدورات المتخصصة لإعداد مدربين فى مجال التوعية والتنمية السكانية، وذلك لخدمة المجتمع وتوعيتهم بالقضايا السكانية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر مؤخراً التعاون بين وزارة الأوقاف والمركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، وذلك لتنظيم دورات متخصصة لإعداد مدربين فى مجال التوعية والتنمية السكانية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم أنه على الراغبين ممن شاركوا فى الدورات السكانية السابقة من الأئمة المتميزين أو أئمة المسجد الجامع أومن تمت تزكيتهم بالمديرية من المشاركين بخطاب رسمي مختوم، سرعة ملئ النموذج الموجود على موقع الوزارة وذلك فى موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، مشدداً على أن من يجتاز هذه الدورة بنجاح سيحصل على شهادة مدرب توعية بالقضايا السكانية معتمدة من وزارة الأوقاف والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر.