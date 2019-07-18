أمريكا تفرض عقوبات على 4 عراقيين بشأن حقوق الإنسان

واشنطن (رويترز)

ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، على الانترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوى على فساد.

والعراقيون الأربعة هم وعد قدو ونوفل حمادى السلطان وريان الكلدانى وأحمد عبد الله الجبوري.