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أمريكا تفرض عقوبات على 4 عراقيين بشأن حقوق الإنسان

الخميس، 18 يوليه 2019 06:00 م
أمريكا تفرض عقوبات على 4 عراقيين بشأن حقوق الإنسان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، على الانترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوى على فساد.

والعراقيون الأربعة هم وعد قدو ونوفل حمادى السلطان وريان الكلدانى وأحمد عبد الله الجبوري.

 


أمريكا

أخبار أمريكا

فرض عقوبات

عراقيين

حقوق الإنسان

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