أمريكا تفرض عقوبات على 4 عراقيين بشأن حقوق الإنسان

ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، على الانترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوى على فساد.
والعراقيون الأربعة هم وعد قدو ونوفل حمادى السلطان وريان الكلدانى وأحمد عبد الله الجبوري.
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ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، على الانترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان وممارسات تنطوى على فساد.
والعراقيون الأربعة هم وعد قدو ونوفل حمادى السلطان وريان الكلدانى وأحمد عبد الله الجبوري.
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