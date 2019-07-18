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أمريكا تفرض عقوبات على شبكة عالمية تعمل لصالح برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم

الخميس، 18 يوليه 2019 08:43 م
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة عالمية تعمل لصالح برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شبكة عالمية تعمل لصالح برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم.

وتشمل العقوبات 5 أفراد و7 كيانات مقرهم إيران والصين وبلجيكا يشاركون في شراء مواد حساسة لعناصر تخضع للعقوبات من برنامج إيران النووي

 

 


أمريكا

إيران

عقوبات

اليورانيوم

برنامج إيران النووى

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