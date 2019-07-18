أمريكا تفرض عقوبات على شبكة عالمية تعمل لصالح برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شبكة عالمية تعمل لصالح برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم.
وتشمل العقوبات 5 أفراد و7 كيانات مقرهم إيران والصين وبلجيكا يشاركون في شراء مواد حساسة لعناصر تخضع للعقوبات من برنامج إيران النووي
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شبكة عالمية تعمل لصالح برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم.
وتشمل العقوبات 5 أفراد و7 كيانات مقرهم إيران والصين وبلجيكا يشاركون في شراء مواد حساسة لعناصر تخضع للعقوبات من برنامج إيران النووي
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