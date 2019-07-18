ألمانيا: نتوقع من إيران الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووى

بون (رويترز)

قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إن بلاده والدول الأخرى التى لا تزال طرفا فى الاتفاق النووى تتوقع من إيران احترام التزاماتها بموجب الاتفاق، ووصف الإعلانات الصادرة عن طهران مؤخرا بأنها "غير مقبولة".

وقال ماس اليوم الخميس، "يتوقع كل من بقى طرفا فى هذا الاتفاق من إيران الوفاء بالتزاماتها.. نحاول أن نفعل ذلك... ونتوقع من إيران أن تتمسك بالتزاماتها أيضا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرجى لافروف "ما سمعناه من طهران فى الأيام والأسابيع الماضية غير مقبول".