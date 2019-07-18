أخبار × 24 ساعة.. التعليم: لا يعاد تصحيح كراسة الإجابة بتظلمات الثانوية العامة

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

التضامن تعلن زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى بموازنة العام الجديد

التضامن: تعميم برنامح "مودة" على طلاب الجامعات اعتبارا من العام الدراسى المقبل

سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظتى الجيزة والدقهلية الثلاثاء المقبل

التعليم تطالب الإدارات التعليمية قبول تظلمات أولى ثانوى قبل غلق باب التقدم

التعليم تغلق اليوم المرحلة الثانية من تظلمات أولى ثانوى على النتيجة

التعليم: لا يعاد تصحيح كراسة الإجابة بتظلمات الثانوية العامة

التعليم العالى: تخفيض الحد الأدنى لقبول طلاب شمال سيناء مراعاة لظروفهم

التعليم العالى: 105 آلاف طالب سجلون باختبارات القدرات فى تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

منظومة التأمين الصحى: طبيب الأسرة ركيزة المنظومة الجديدة

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

انكسار موجة الحر غدا بمعدل 5 درجات.. والانخفاض يستمر لمنتصف الأسبوع المقبل

بدء تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر 4 أغسطس المقبل

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"