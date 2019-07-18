أبرز 5 معلومات عن البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية

كتبت هند مختار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإستعدادات الجارية لإطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية.

ونستعرض فى 5 خطوات أبرز المعلومات عن البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية.

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- يأتى تدشينها في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وبناءً علي توجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل علي تسهيل وتقوية المناخ الإستثماري في مصر.

- تستهدف مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها وذلك من خلال تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين

- تهدف للتيسير على المستثمرين في تبسيط إجراءات عملية حجز الأراضي والتواصل الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمعرفة الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي التنمية الصناعية.

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- تضم قسماً خاصاً باستكشاف الفرص الصناعية، وحجز هذه الفرص إلكترونياً.

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- من المناطق الاستثمارية الصناعية المؤكدة والجاهزة للطرح علي البوابة الإلكترونية 15 مايو و برج العرب والصالحية الجديدة والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة والسادات و العاشر من رمضان و6 أكتوبر و بمحافظات الغربية وبورسعيد وكفر الشيخ والوادي الجديد والإسماعيلية وقنا والمنيا وأسيوط والقاهرة.