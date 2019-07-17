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600 ألف جنيه نفقة متعة لزوجة طلقها زوجها وتسبب لها بعاهة مستديمة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:45 م
600 ألف جنيه نفقة متعة لزوجة طلقها زوجها وتسبب لها بعاهة مستديمة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بإلزام زوج بسداد 600 ألف جنيه، نفقة بأنواعها من تاريخ تخلفه عن الإنفاق على الزوجة وطفلها، وذلك بعد طردهم من مسكن الحضانة والإستيلاء عليه.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم الزوجة "سالى.ع.ن"،بدعوى أمام محكمة الأسرة طالبت فيها زوجها بنفقة بأثر رجعى عن سنوات زواجها الذى امتنع فيهم عن تحمل مسئوليه طفلها ودفع نفقاتها،وهجرها بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، رغم يسر حالته المادية وفقا لمستندات منها خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.

وتابعت الزوجة، أنها خلال سنوات زواجها، تعرضت للضرب والعنف الزوجي، والحرمان من حقوقها الشرعية، بسبب عنف زوجها، وتدخل حماتها في حياتها وفرض عليها نظام معين للنوم والخروج وتناول الطعام.

وأكدت الزوجة، إنها تحصلت عدة أحكام، منها حكم حبس ضده لاتهامه بالتسبب لها بعاهة مستديمة، بخلاف أحكام حبس بسبب تخلفه عن دفع نفقات المصروفات المدرسية، ونفقة المتعة ، بعد حصولها على الطلاق بالإضافة إلى نفقة مسكن ومصروفات علاجية .

 

 

 

 

 


محكمه الاسره

دعوى نفقه

خلافات زوجيه

نفقه مجمعه

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