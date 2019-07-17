5 مخاطر صحية للحمل فى سن متقدم..اعرفيها وتجنبى الأضرار

كتبت نهير عبد النبى

مع التقدم فى العمر تتعرض المرأة لتغيرات هرمونية وفسيولوجية يعتبر أبرزها هو انقطاع الطمث، فبعد هذه الفترة تفقد المرأة القدرة على الإنجاب، فقبل انقطاع الطمث تبدأ المبايض فى انتاج هرمون الاستروجين والبروجسترون بكميات ضئيلة وفى هذه المرحلة يمكن أن تتعرض المرأة للحمل ولكنها قد تتعرض لمخاطر صحية عديدة ، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز هذه المخاطر هى :

الحمل فى سن اليأس

1:قد يزيد من خطر الاصابة بالولادة المبكرة مما يؤثر على صحة الجنين والأم.

2:يسبب ذلك مشاكل صحية للطفل أبرزها انخفاض وزنه والتشوهات الخلقية.

3: تتعرض المرأة لسكر الحمل مما يؤثر على صحتها وصحة الجنين.

4:ارتفاع فى ضغط الدم والشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

5:انفصال المشيمة، وهنا ينصح المرأة الحامل بعدم الحركة.

6:قد يكون الحمل خارج الرحم.

فى حالة حدوث الحمل فى سن اليأس يجب المتابعة الدورية والدقيقة مع الطبيب لتفادى المشاكل الصحية للأم والجنين مع اتباع نظام غذائى صحى وياس السكر والضغط باستمرار وتناول الأدية فى مواعيدها المضبوطة.