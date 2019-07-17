3 شروط صحية لعلاقة زوجية ناجحة.. ممارسة الرياضة أهمها

كتبت فاطمة ياسر

العلاقة الزوجية الحميمة، تعد من العلاقات التى تطلب بعض الشروط لإتمامها بشكل جيد، وبصحة جيدة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أهم 3 شروط صحية لإتمام علاقة زوجية حميمة صحية وجيدة، وذلك وفقا لموقع "HEALTH" الطبى.

هناك العديد من النصائح الطبية التى تساعد الزوجين فى الحصول على علاقة جنسية أو زوجية جيدة، وتزيد أيضا من قدراتهم بشكل ملحوظ، ويجب أن يعلم الزوجان أن العلاقة الزوجية من العلاقات التى تساهم فى تدفق الدورة الدموية فى الجسم، ومفيدة لصحة القلب، وعن أهم الشروط الصحية سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة.

تعد التغذية الصحية من أهم النصائح التى يجب على الأشخاص القيام بها، وتزيد من فرص اتمام العلاقة الزوجية بشكل جيد، ولذا عليك الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، والزنك، وفيتامين "ب"، فهى عناصر هامة لجسم الإنسان، وتزيد من جودة الدم وتنشيط الدورة الدموية بشكل جيد وقوى، ولذا عليك تناول الموز والتونة وزيت الزيتون، والأسماك.

كما أن لممارسة الرياضة دور كبير فى اتمام علاقة زوجية جيدة، فالرياضة تعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية، وينصح الأطباء بإتمامها بشكل دائم للحفاظ على صحتك، فالمشى جيد، وأيضا السباحة وممارسة الرياضة فى الصالات الرياضية.

تخلص من ضغوطك النفسية، وتجنب الإصابة بها أو جعلها تسيطر عليك وعلى حياتك، حتى لا تدمر، ولكن عليك التخلص منها بشكل دورى.