سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

3 شروط صحية لعلاقة زوجية ناجحة.. ممارسة الرياضة أهمها

الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:30 م
3 شروط صحية لعلاقة زوجية ناجحة.. ممارسة الرياضة أهمها
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العلاقة الزوجية الحميمة، تعد من العلاقات التى تطلب بعض الشروط لإتمامها بشكل جيد، وبصحة جيدة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أهم 3 شروط صحية لإتمام علاقة زوجية حميمة صحية وجيدة، وذلك وفقا لموقع "HEALTH" الطبى.

هناك العديد من النصائح الطبية التى تساعد الزوجين فى الحصول على علاقة جنسية أو زوجية جيدة، وتزيد أيضا من قدراتهم بشكل ملحوظ، ويجب أن يعلم الزوجان أن العلاقة الزوجية من العلاقات التى تساهم فى تدفق الدورة الدموية فى الجسم، ومفيدة لصحة القلب، وعن أهم الشروط الصحية سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة.

تعد التغذية الصحية من أهم النصائح التى يجب على الأشخاص القيام بها، وتزيد من فرص اتمام العلاقة الزوجية بشكل جيد، ولذا عليك الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، والزنك، وفيتامين "ب"، فهى عناصر هامة لجسم الإنسان، وتزيد من جودة الدم وتنشيط الدورة الدموية بشكل جيد وقوى، ولذا عليك تناول الموز والتونة وزيت الزيتون، والأسماك.

كما أن لممارسة الرياضة دور كبير فى اتمام علاقة زوجية جيدة، فالرياضة تعمل على تقوية القلب والأوعية الدموية، وينصح الأطباء بإتمامها بشكل دائم للحفاظ على صحتك، فالمشى جيد، وأيضا السباحة وممارسة الرياضة فى الصالات الرياضية.

تخلص من ضغوطك النفسية، وتجنب الإصابة بها أو جعلها تسيطر عليك وعلى حياتك، حتى لا تدمر، ولكن عليك التخلص منها بشكل دورى.


شروط صحية لإتمام العلاقة الزوجية

العلاقة الزوجية بشروط معينة

تعرف علي الشروط الصحية للعلاقة الحميمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

احذر.. فصيلة دمك قد تزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية.. اعرف العلاقة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:00 م

العلاقات الاجتماعية الجيدة والصداقات تنشط المخ وتقلل خطر الخرف

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:00 م

الأطفال المبتسرون أقل نجاحا فى تكوين علاقات رومانسية

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:00 م

للحصول على علاقة زوجية جيدة وصحية.. ابتعد عن هذه الأطعمة

السبت، 29 يونيو 2019 09:00 م

تعرف على علاقة الإصابة بنقص فيتامين "د" ومرض الكساح

الخميس، 30 مايو 2019 02:30 م

هل الغذاء له علاقة بتنظيم نسبة الضغط بالدم؟..نعم أعرف أكتر

الإثنين، 20 مايو 2019 12:30 م

دراسة تكشف علاقة اضطرابات الأكل بالاكتئاب لدى الحامل

الأربعاء، 15 مايو 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غدا.. العرض الأول للموسم الخامس من Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام

غدا.. العرض الأول للموسم الخامس من Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام

لو نسيت.. ملخص لمسلسل La Casa De Papel قبل عرض الموسم الجديد

لو نسيت.. ملخص لمسلسل La Casa De Papel قبل عرض الموسم الجديد

الفيديو التشويقى الأول للموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot

الفيديو التشويقى الأول للموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة