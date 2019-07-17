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27 يوليو.. محاكمة مسئول بإدارة النظافة والتجميل فى القاهرة بتهمة الرشوة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:10 م
27 يوليو.. محاكمة مسئول بإدارة النظافة والتجميل فى القاهرة بتهمة الرشوة المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة
كتبت هدى أبو بكر

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حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار بدرى عبدالفتاح بدرى جلسة 27 يوليو المقبل أولى جلسات محاكمة المتهم فى قضية رشوة إدارة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة.

تعقد الجلسة أمام دائرة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال مسئول بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لتلقيه رشوة مليون و500 ألف جنيه للجنايات.

جاء بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أنه في غضون شهر فبراير عام 2019 - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة بصفته موظفاً عمومياً ـ بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ـ طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من محمود محمد جمال الدين عبد الصمد محمد المبلغ مليون و500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وحصل على مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهائه إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حي النزهة من شركة للتطوير العقاري ضمانا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة.


محكمة الاستئناف

رشوة

قضية الرشوة بمحافظة القاهرة

المستشار بدرى عبد الفتاح

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