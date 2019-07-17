2 أغسطس.. نظر تجديد حبس 18 متهما بإحياء رابطة ألتراس أهلاوي

كتبت أمنية الموجى

قال محمد رشوان، محامى جماهير النادى الأهلى، أن نيابة أمن الدولة العليا، حددت جلسة 2 أغسطس المقبل، لنظر تجديد حبس 18 متهمًا من مشجعى النادى الأهلى، احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهما بمشاركة آخرين فى إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.

وأضاف أنه تم تجديد حبس 6 متهمين أمام النيابة أمس بمقر النيابة بمحكمة التجمع الخامس.

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات فى القضية.