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14 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية دور ثان

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:00 ص
14 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية دور ثان امتحانات
القليوبية إبراهيم سالم

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يواصل طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية أداء امتحانات الدور الثاني، والتي تستمر حتي 21 يوليو الجاري، حيث يؤدي 14 ألف طالب امتحان مادة اللغة اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية، اليوم الأربعاء الموافق 17 يوليو، بجميع اللجان المخصصة للدور الثاني بالإدارات ال 12 بمدن ومراكز المحافظة.

وأوضح طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الطلاب يؤدون امتحان الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات غدا الخميس 18 يوليو، والجبر والإحصاء والتربية الدينية السبت 20 يوليو، والدراسات الاجتماعية الأحد 21 يوليو.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على انتظام الطلاب داخل اللجان، مشيرا إلى أن المتابعات على الامتحانات مستمرة حفاظا على راحة الطلاب وسير عملية الامتحانات للدور الثاني.

 

 


اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

امتحانات الدور الثاني

الشهادة الاعدادية

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