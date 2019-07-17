ياسر برهامى: استخدام تطبيق "فيس آب" حرام شرعا

كتب محمود العمرى

قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن تطبيق "فيس آب" المنتشر الآن على الموبايلات، والذى يقوم بتحويل شكل الأشخاص إلى عمرهم فى سنِّ الشيخوخة بعد ظهور علامات العجز عليهم، حرام شرعا، مؤكدا أنها مضاهاة لخلق الله، وليس انعكاسًا للضوء أو الظل الذى خلقه الله، بل هو تلاعب بالخلقة.

جاء ذلك ردا على سؤال وجه له عبر موقعه "صوت السلف" ما حكم الشرع فى التطبيق المنتشر الآن على الموبايلات، والذى يقوم بتحويل شكل الأشخاص إلى عمرهم فى سنِّ الشيخوخة بعد ظهور علامات العجز عليهم، مِن خلال رسم تجاعيد الوجه، ومثل ذلك؛ هل هذا فيه شيء مِن التحريم؟، ورد برهامى، قائلا: "هذا التطبيق تصوير محرم، وهو مضاهاة لخلق الله، وليس انعكاسًا للضوء أو الظل الذي خلقه الله، بل هو تلاعب بالخلقة يسميه مَن يفعله توقعًا علميًّا، وفي الحقيقة هو داخل في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ) (متفق عليه)، وفي رواية قال -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ).