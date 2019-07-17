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وكالة الطاقة: أمريكا أكبر مصدر والصين أكبر مستورد للغاز المسال فى 2024

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:04 ص
وكالة الطاقة: أمريكا أكبر مصدر والصين أكبر مستورد للغاز المسال فى 2024 النفط
رويترز

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توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تصبح الولايات المتحدة أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم والصين أكبر مستورد له في غضون خمس سنوات.

وقال بيتر فريزر رئيس قسم أسواق الغاز والفحم والكهرباء في وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء خلال مناسبة للطاقة في نيويورك إن من المتوقع أن تقفز صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب في 2024، لتطيح بكل من أستراليا وقطر المتصدرتين للسوق حاليا.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال لتتجاوز 100 مليار متر مكعب في 2024، لتتفوق بذلك على اليابان التي تتصدر قائمة المستوردين العالميين حاليا.

 

النفط

أمريكا

الصين

الولايات المتحدة

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