وفد روسى يصل جنيف لإجراء محادثات حول الحد من الأسلحة النووية مع أمريكا

رويترز

شوهدت 3 مركبات دبلوماسية روسية تدخل صباح اليوم الأربعاء مقر البعثة الأمريكية فى جنيف، حيث من المتوقع أن يجرى ممثلون من البلدين محادثات لاستكشاف مفهوم اتفاق جديد للحد من الأسلحة النووية يمكن أن يشمل الصين فى نهاية المطاف.

ومن المقرر أن يرأس نائب وزير الخارجية الأمريكى جون سوليفان الوفد الأمريكى، الذي سيضم تيم موريسون، أحد كبار المساعدين فى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، وممثلين من وزارة الدفاع (البنتاجون)، ورؤساء الأركان، ووكالة الأمن القومى، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون.

ومن المتوقع أن يرأس نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف الوفد الروسى.