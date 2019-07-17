وزير خارجية روسيا: موسكو قلقة من محاولات واشنطن تصعيد الوضع حول إدلب

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أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف عن قلق بلاده من محاولات الولايات المتحدة تصعيد الوضع حول إدلب، مشيرا إلى أن هذا التصعيد يُذكرنا بسياسة إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كوت ديفوار مارسيل أمون تانو اليوم /الأربعاء/ بموسكو - "إن موقف الولايات المتحدة وأقرب حلفائها فيما يتعلق بما يحدث في إدلب مقلق للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف "أن محاولات أمريكية مستمرة لتصعيد الأجواء، كما أنهم يطالبون بعدم تنفيذ المذكرة، التي وقعتها روسيا وتركيا، والتي تتضمن القضاء على التهديد الإرهابي في إدلب، داعيا واشنطن إلى بذل المزيد من الجهد في التركيز على المشكلات التي يخلقها وجودهم في سوريا"، على حد تعبيره.