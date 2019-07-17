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وزير النفط العراقى: نسعى لاستثمار الغاز من 5 حقول نفطية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:40 م
وزير النفط العراقى: نسعى لاستثمار الغاز من 5 حقول نفطية وزير النفط العراقى ثامر الغضبان
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أكد وزير النفط العراقى ثامر الغضبان، سعى الوزارة لاستثمار 5 حقول نفطية ضمن مشروع (ارطاوى) الغازى بطاقة تصل إلى 600 قدم مكعب يوميًا.
وقال الغضبان - خلال مؤتمر صحفى مع السفير الأمريكى فى بغداد "ماثيو تولر"، وأوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء : "إن الوزارة تحقق خطوة مهمة في إطار تعزيز الإنتاج الوطني من الثروة النفطية، وتوفير كميات جيدة من الغاز الجاف لمحطات الطاقة الكهربائية والغاز السائل والمكثفات لأغراض الاستخدام الداخلي والتصدير، وذلك من خلال خططها الرامية لاستثمار الغاز من حقول عديدة".
وأضاف - عقب التوقيع على مذكرة التفاهم لاستثمار غاز (ارطاوي) بين شركة غاز الجنوب وشركة (هانيول) الأمريكية - أن المشروع يهدف إلى استثمار الغاز من 5 حقول نفطية وبطاقة تصل إلى 600 قدم مكعب يوميًا.
من جهته.. قال السفير الأمريكي في بغداد: "إن الشركات الأمريكية ومنها شركة (هانيول) تعمل بجد على المشاركة في تطوير استثمارات جديدة بعيدة المدى ومنها مشروع استثمار غاز (ارطاوي)، الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد العراقي، من خلال زيادة القدرات المحلية لإنتاج الطاقة في العراق بأحدث التكنولوجيا المتطورة، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل والتقليل من التلوث البيئي".
وبدوره.. قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد: "إن هذا المشروع يأتي ضمن خطط الوزارة لإيقاف حرق الغاز وتحويل الطاقة المحروقة والمهدورة إلى طاقة مفيدة ترفد محطات الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة من الغاز، وتقدر الفترة الزمنية للمرحلة الأولى 36 شهرًا تقريبًا"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستثمر الغاز من 5 حقول كبيرة وهي (مجنون - غرب القرنة - اللحيس - الطوبة - الصبة).


العراق

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