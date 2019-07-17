وزير العدل القبرصى يتوجه لهلسنكى لحضور اجتماع وزراء العدل بالاتحاد الأوروبى

نيقوسيا /أ ش أ/

توجه وزير العدل والنظام العام القبرصي جورج سافيدس اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفنلندية هلسنكى من أجل المشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء العدل والداخلية بالاتحاد الأوروبي يومي غد وبعد غد.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، أنه من المقرر أن يناقش اجتماع وزراء العدل والشئون الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قضايا الهجرة ومسار الأمن الداخلي وتعزيز القيم المشتركة وتطبيق القانون.

كما سيناقش وزراء الشئون الداخلية في جلسات عمل غدا الخميس، مستقبل الأمن الداخلي وسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.