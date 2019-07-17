وزير الإعلام اليمنى يتهم الحوثيين بتجنيد الأطفال فى جبهات القتال

وكالات الأنباء

اتهم وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى،أمس الثلاثاء، الحوثيين، بتنفيذ عمليات تجنيد للأطفال في مناطق سيطرتها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، عن الإريانى،أن "المصادر الميدانية تؤكد وجود نوعين من المعسكرات الصيفية التي تنظمها المليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها الأول مراكز مفتوحة لعامة الأطفال، والأخرى مغلقة وهي الأخطر، حيث يستقطب إليها الأطفال القادرون على حمل السلاح ويتم غسل عقولهم وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة وتدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة".

وأضاف: "المعلومات تؤكد أن المعسكرات الصيفية فى مناطق سيطرة ‎المليشيا الحوثية بمحافظات صنعاء، حجة، صعدة، الجوف، المحويت هي الأكثر استقطابا للأطفال في عمليات التجنيد مقارنة بباقي المحافظات بسبب قلة الوعي وارتفاع نسبة الأمية والأوضاع المعيشية الصعبة".

ووفقا للإرياني، "تسابق ‏المليشيا الزمن لاستقطاب أكبر قدر من ‎الأطفال لتجريف الهوية اليمنية وتدمير النسيج الاجتماعي ليكونوا أداة لتنفيذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة والعالم".

وانتقد "تعامل المجتمع الدولي مع الحوثيين بتهاون واستخفاف وتعاميه عن الجرائم والانتهاكات اليومية".