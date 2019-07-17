هتتخن وهتتعب.. اعرف أضرار تناول الوجبات السريعة على صحتك

كتبت نهير عبد النبى

"بطاطس وبانية أو سندوتشات تيك أواى"، فتعتبر الوجبات الجاهزة من أسهل الطرق التى يلجأ إليها الكثيرون بدلا من أعداد الطعام فى المنزل ولكنها قد تحتوى على نسبة عالية من الدهون والفيروسات التى تزيد من خطر الأمراض المزمنة والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع eatthis فإن هناك بعض الأضرار الصحية التى تسببها الوجبات الجاهزة وهى:



وجبات سريعة

1: الإكثار من تناول الوجبات الجاهزة قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السمنة وتراكم الدهون فى الجسم وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الزيوت والنشويات التى تساعد على زيادة الوزن.

2: تعمل الوجبات الجاهزة على زيادة فرص الإصابة بمرض السكر وذلك بسبب احتوائها على كمية عالية من الدهون والكوليسترول.

3:تناول الوجبات السريعة يؤثر على صحة القلب وتسبب الجلطات وتصلب الشرايين.

4:الإفراط فى تناول الوجبات الجاهزة قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان المعدة والقولون.

5:نظرا لعدم ضمانة جودة ونظافة الوجبات الجاهزة فهى تزيد من خطر الإصابة بالأمراض الفيروسية والعدوى وخصوصا الإصابة بجرثومة المعدة.