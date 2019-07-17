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هتاكل إيه فى موجة الحر؟.. اعرف الإجابة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:30 م
هتاكل إيه فى موجة الحر؟.. اعرف الإجابة موجة الحر - صورة ارشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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تشهد البلاد موجة من الحر الشديد، وقد يتعرض البعض للإصابة بالجفاف، أو الهبوط أو ضربة الشمس، ولذا عليك التعرف علي أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها خلال موجة الحر، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

في بداية الأمر يجب الاهتمام بنوعية الطعام الغني بالماء والألياف، لأن تناولهم يقلل من حدة الإصابة أو التعرض للجفاف، ولذا عليك تناول من 2 لتر إلى فيما فوق ماء، وذلك للحد من نقص نسبة السوائل في الجسم.

هل تعلم أن تناول طبق السلطة الخضراء في موجة الحر، يساهم في إمداد الجسم بالعديد من السوائل التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلي الفيتامينات والعناصر الغذائية التي فقدها الجسم نتيجة للحر الشديد وزيادة إفراز العرق في الجسم، ولذا عليك تناوله بكثرة.

عليك تجنب تناول التوابل الحارة كالزنجبيل والقرنفل، لأنهم يزيدان من الشعور بارتفاع حرارة الطقس، ولذا تجنبها يعد أفضل حتى لا يفقد الجسم السوائل المتواجدة داخله.

للفواكه دور كبير في التخلص من الشعور بارتفاع حرارة الطقس، ولذا عليك الإكثار من تناولها، لأنها تساهم بشكل كبير في الحد من الحرارة، وتنظيم نسبة السوائل بالجسم،  ولذا عليك تناول البرتقال، والفراولة، بكثرة.


موجة الحر

اطعمة لموجة الحر

اطعمة للتخلص من موجة الحر

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