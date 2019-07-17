سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المعلمين تبدأ صرف معاشات يوليو لأعضائها فى 50 فرعية بالمحافظات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:32 م
نقابة المعلمين تبدأ صرف معاشات يوليو لأعضائها فى 50 فرعية بالمحافظات خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة مكتب نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين، بدء صرف معاشات الأعضاء، فى كافة المحافظات، بواقع 50 نقابة فرعية، مشيرة إلى أنه لم يتم بدء الصرف بعد فى فرعيات المنيا وملوي والبحيرة، التى سيتم الصرف بها منتصف الأسبوع المقبل.
 
وناقشت هيئة المكتب، خلال اجتماعها، تقرير متابعة الترميمات بنادى الشاطئ بالإسكندرية، وأوصت بالانتهاء أولاً من ترميم الفواصل التي تسربت منها المياه، وتسببت ببعض الأضرار بالمبنى.
 
كان خلف الزناتى، نقيب المعلمين، قد أكد أن صرف معاشات دفعة يوليو للمستحقين، ستشهد تأخرا لعدة أيام، لعدم توافر الموارد المالية اللازمة لصرفها، مؤكدا أنه سيتم صرفها للأعضاء فى حد أقصى يوم 15 يوليو الجارى، حيث سيتم صرف المعاشات للأعضاء، ويتبعهم بأيام صرف المعاشات للورثة المستحقين.
 

نقابة المعلمين

معاشات المعلمين

صرف معاشات المعلمين دفعة يوليو

معاشات يوليو للمعلمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة المعلمين تبدأ فى صرف معاشات أعضائها 16 يوليو الجارى

السبت، 06 يوليه 2019 04:00 م

نقابة المعلمين: تأخر صرف معاشات يوليو لتعثر تجميع المبالغ المستحقة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:07 م

نقابة المعلمين: "غرفة عمليات" امتحانات الثانوية مستمرة حتى انتهاء التصحيح

الأربعاء، 26 يونيو 2019 02:00 ص

نقابة المعلمين: مشاكل لجان الثانوية بسيطة حتى الآن والاستراحات "معقولة"

الأحد، 23 يونيو 2019 06:00 ص

نقابة المعلمين: استقرار حالة مراقب أصيب بأزمة قلبية داخل لجنة ثانوية ببنى سويف

السبت، 22 يونيو 2019 02:50 م

نقابة المعلمين توجه بسرعة الانتهاء من الترميمات الطارئة بنادى الشاطئ

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:12 م

"نقابة المعلمين": إصابة معلم ووفاة آخر بلجنة امتحانات الثانوية بأسيوط

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة