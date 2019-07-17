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نقابة الصيادلة تتابع إنهاء مشروعات نوادى ومقار فرعياتها بالمحافظات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:17 م
نقابة الصيادلة تتابع إنهاء مشروعات نوادى ومقار فرعياتها بالمحافظات نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

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قال المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، إن النقابة تتابع إجراءات إنهاء مشاريع نوادى ومقار النقابات الفرعية بالمحافظات لافتتاحها وتقديم خدمات للصيادلة فى أقرب وقت.
 
وأضاف، فى بيان، أن النقابة تعمل حاليا على إنهاء 4 مشروعات هامة على رأسهم نادى صيادلة بورسعيد، حيث انه جارى اختيار شركة للبدء فى مرحلة التشطيب لافتتاح النادى لجمهور صيادلة بورسعيد خلال أشهر قليلة.
 
وأوضح أنه بالنسبة لنادى صيادلة أسوان تم ترسية العطاء على أحدى الشركات، وجارى اتخاذ إجراءات لتفعيل الاشتغالات للبدء فى التشطيب، إما نادى السويس فقد تم دفع مبلغ 500 ألف جنية للمحافظة، ويتم حالياً التواصل للحصول على التراخيص والبدء فى إقامة المشروع.
 
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمقرات النقابات الفرعية سيتم تشكيل لجنة خلال أيام لمعاينة مقر نقابة الفيوم، واستلامه بعد الانتهاء من التشطيبات والفرش.

نقابة الصيادلة

الحارس القضائى على الصيادلة

نادى نقابة الصيادلة

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