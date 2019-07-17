نقابة الصيادلة: استثناء الصيدليات من قانون الإيجارات يحمى أكثر من 50 ألف منشأة

كتبت آية دعبس

ثمنت نقابة الصيادلة، تبنى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، لوجهة نظر النقابة بشأن تطبيق قانون الإيجارات على المؤسسات الاعتبارية فقط، خلال جلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب.

ودعت النقابة، فى بيان، وزير شئون مجلس النواب وأعضاء البرلمان إلى التمسك بمشروع القانون المقدم من الحكومة اذا تم مناقشتة مرة أخرى فى دور الانعقاد القادم بمجلس النواب.

وأوضحت النقابة أن استثناء الأشخاص الطبيعيين حماية لأكثر من 50 ألف صيدلية كانوا مهددين بإلغاء رخص صيدلياتهم، حيث ان المؤسسات الصيدلية يحكمها القانون الذى يشترط مسافة 100 متر كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى، فلا يجوز تغيير المحل التجارى الكائنة به الصيدلية لمحل أخر مثل باقى المهن حيث إنه بتغيير المحل تسقط رخصة الصيدلية.

الجدير بالذكر أن نقابة الصيادلة قد أرسلت مذكرة للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وتواصلت مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب فى كافة المحافظات لمطالبتهم باستثناء عقود الصيدليات المؤجرة والتى تقدم خدمة عامة ويشترط القانون لترخيصها اشتراطات خاصة مثل مساحتها والمسافة بين كل صيدلية وأخرى.