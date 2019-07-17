نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد اختبارات القدرات بكليتى التربية والفنون الجميلة

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، مقر اختبارات القدرات، صباح اليوم، بكليتى التربية الرياضية والفنون الجميلة كما هنأ كلية التربية الرياضية بنين على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية للاعتماد وضمان الجودة.

كما تفقد أعمال التطوير والإنشاءات بالكلية استعداداً للعام الجامعى القادم، كما تفقد كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية بنات واطمأن على سير اختبارات القدرات بالكليتين وتفقد اللجان المختلفة للاختبارات واطلع على النتائج والمؤشرات الأولية للنجاح، ثم قام بتفقد أعمال التطوير والإنشاءات بالكليتين استعدادا للعام الجامعى القادم.

وأشار إلى أن الاختبارات تسير بيسر وسهولة حتى مع الأعداد الكبيرة المتقدمة لاسيما بكلية الفنون وأن إدارات الكليات تقوم بكل ما تستطيع للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم.



نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد اختبارات القدرات



نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد اختبارات القدرات



نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد اختبارات القدرات



نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد اختبارات القدرات



نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد اختبارات القدرات