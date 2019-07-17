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"مياة الأقصر": قرية حاجر العديسات غير مخدومة بالصرف والمياة تغيرت خلال غسيل الشبكات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:33 ص
"مياة الأقصر": قرية حاجر العديسات غير مخدومة بالصرف والمياة تغيرت خلال غسيل الشبكات تلوث مياه الشرب - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه عقب ورود شكاوى من أهالى قرية حاجر العديسات بمدينة الطود تفيد بوجود تلوث للمياة، تم على الفور المتابعة مع مدير عام إدارة الجودة ومدير عام إدارة الطود، وتبين أن قرية حاجر العديسات قبلى بالأقصر غير مخدومة بالصرف الصحى ولاسبيل لإختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى.

وأضافت شركة مياة الأقصر – فى بيان صحفى – أن منطقة حاجر العديسات قبلى بالأقصر يتم تغذيتها من محطة نقالى قباح شرق، وأثناء إجراء عملية غسيل الشبكات الدورى والذى يتم شهرياً ظهرت عكارة ولون فى المياه، مما أدى إلى ورود شكاوى من المواطنين وعند الإنتهاء من عملية غسيل الشبكة تم رفع العينات عن طريق معامل الشركة، والتى أظهرت النتائج مطابقة المياه للمواصفات والمعايير الواردة بالقرار الوزارى رقم 458 لسنة 2007.

وكان قد إشتكى أهالى قرية حاجر العديسات قبيلى التابعة لمركز الطود فى محافظة الأقصر، من تلوث مياه الشرب واختلاطها بالصرف الصحى، حيث قال الأهالى أنهم يعانون من إختلاط المياة الخاصة بالشرب بمياة الصرف الصحي، وناشدوا المسئولين بالعمل على صيانة محطات تنقية المياه فى أسرع وقت للحد من انتشار الأمراض التى تسببها المياه الملوثة.

 


الاقصر

تلوث المياة بحاجر العديسات

مدينة الطود

شركة مياة الشرب بالاقصر

غسيل شبكات المياة بالاقصر

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