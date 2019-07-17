موسكو تواصل التخلص من سندات الخزانة الأمريكية

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ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن حجم الاستثمارات الروسية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بلغ في مايو الماضي حوالي 12 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تبلغه خلال 12 عامًا.

وأوضحت القناة - على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أن بيانات وزارة الخزانة الأمريكية تشير إلى أن استثمارات روسيا في السندات الأمريكية انخفضت في الشهر السابق ذكره بأكثر من 100 مليون دولار.

يذكر أن الحكومة الروسية عملت خلال العامين الماضيين على تقليص استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية، بعدما كانت ذات يوم مستثمرًا كبيرًا في هذه السندات، حيث أنه خلال العام الماضي، قلصت موسكو الاستثمارات من 96.9 مليار دولار في يناير إلى 13.2 مليار دولار في ديسمبر، أي أنها خفضت الاستثمارات خلال 12 شهرًا بنحو 81 مليار دولار.

ورغم الحرب التجارية المندلعة، ما تزال الصين أكبر مالك لسندات الخزانة الأمريكية باستثمارات بلغت في مايو الماضي 1.11 تريليون دولار. وتشير البيانات إلى أن بكين تخفض استثماراتها هي الأخرى في هذه السندات للشهر الرابع على التوالي.. أما اليابان، التي تعد ثاني أكبر مالك للسندات الأمريكية، فقد رفعت الاستثمارات إلى 1.101 تريليون دولار وهو أعلى مستوى في نحو عامين.