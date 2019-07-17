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منظمة معاهدة الأمن الجماعى قلقة من نشر عناصر الدرع الصاروخى قرب حدود دولها

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:03 م
منظمة معاهدة الأمن الجماعى قلقة من نشر عناصر الدرع الصاروخى قرب حدود دولها منظومة الدرع الصاروخية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعرب القائم بأعمال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى فاليرى سيميريكوف، اليوم الأربعاء، عن قلق المنظمة من نشر التجمعات العسكرية الهجومية وعناصر الدرع الصاروخى على مقربة مباشرة من الحدود الدولية للدول الأعضاء فيها.

وقال سيميريكوف - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن الوضع يزداد تفاقما بسبب المبادرات الرامية إلى إلغاء معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".

وأضاف "هذا أمر يؤدى إلى إبطال مفعول عامل مهم من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين، بل وقد يؤدى هذا الأمر إلى إطلاق عملية سباق تسلح من المحتمل أن تنضم إليها دول إقليمية عديدة فى أوراسيا".

 


الدرع الصاروخى

معاهده الامن الجماعى

عناصر الدرع الصاروخى

صواريخ قصيره المدى

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