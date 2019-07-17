منظمة الصحة العالمية: إصابة 561 فلسطينيا فى غزة من 1 إلى 30 يونيو الماضى

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ذكرت منظمة الصحة العالمية أن ما يصل إلى 561 فلسطينيا أصيبوا في غزة، في الفترة من 1 إلى 30 يونيو الماضي.

وأشارت المنظمة - في إحصاء وزعته في جنيف - واستنادا إلى أرقام أكدت وزارة الصحة الفلسطينية التحقق منها، أن عدد الإصابات بين الفلسطينيين بلغ 30 ألفا و135 شخصا، إضافة إلى 313 حالة وفاة، كما أن عدد من أصيبوا بطلقات نارية بلغ 7215 شخصا، منهم 6330 (87%) أصيبوا بجروح في الأطراف.

وأشارت المنظمة إلى أن المجموعة الصحية في غزة كانت طلبت تمويلا بقيمة 28.2 مليون دولار، وتم استلام 16.2 مليون دولار فقط، مع وجود فجوة قدرها 12 مليون دولار، موضحة أن خطة الاستجابة الإنسانية للمجموعة الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتطلب 42 مليون دولار، ولم يتم تمويل سوى 30% منها فقط حتى نهاية يونيو 2019.