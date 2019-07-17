مقتل مسن بكفر الشيخ على يد شخصين لخلافات على قطعة أرض

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الشيخ، والرائد هيثم الهياتمى، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه، وبسؤال أهل المجنى عليه، أقروا بحدوث مشاجرة بالشوم والطوب بين المجنى عليه واثنين من جيرانه لوجود خلافات بينهم على قطعة أرض، تعدى أحدهما على المجنى عليه بـ"قالب طوب" فى الرأس، وإحداث إصابته التى أودت بحياته فى الحال.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، لذات السبب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر المحضر رقم 6637 جنح مركز بيلا لسنة 2019، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
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