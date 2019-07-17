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مقتل مسن بكفر الشيخ على يد شخصين لخلافات على قطعة أرض

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:06 ص
مقتل مسن بكفر الشيخ على يد شخصين لخلافات على قطعة أرض جثه - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقى مسن 70 سنة مصرعه لقيام شخصين بالتعدى عليه بـ"قالب طوب"، لخلاف على قطعة أرض بينهم بقرية خاطر التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.
 
تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بيلا، من مستشفى بيلا المركزى، يفيد بوصول "عبدالفتاح.ع" 70 سنة، مقيم قرية خاطر دائرة المركز جثة هامدة، إثر إصابته بالرأس فى مشاجرة بالقرية.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الشيخ، والرائد هيثم الهياتمى، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه، وبسؤال أهل المجنى عليه، أقروا بحدوث مشاجرة بالشوم والطوب بين المجنى عليه واثنين من جيرانه لوجود خلافات بينهم على قطعة أرض، تعدى أحدهما على المجنى عليه بـ"قالب طوب" فى الرأس، وإحداث إصابته التى أودت بحياته فى الحال.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، لذات السبب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر المحضر رقم 6637 جنح مركز بيلا لسنة 2019، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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