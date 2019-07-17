مقتل مسن بكفر الشيخ على يد شخصين لخلافات على قطعة أرض

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقى مسن 70 سنة مصرعه لقيام شخصين بالتعدى عليه بـ"قالب طوب"، لخلاف على قطعة أرض بينهم بقرية خاطر التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بيلا، من مستشفى بيلا المركزى، يفيد بوصول "عبدالفتاح.ع" 70 سنة، مقيم قرية خاطر دائرة المركز جثة هامدة، إثر إصابته بالرأس فى مشاجرة بالقرية .