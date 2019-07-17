مظاهرات بمدينة يانجون فى ميانمار دعما للتعديلات الدستورية المقترحة

ناى بى داو (أ ش أ)

تظاهر المئات بمدينة يانجون الكبرى فى ميانمار، دعمًا للتعديلات الدستورية المقترحة والتى من شأنها تقليل سلطات الجيش فى البلاد .

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء، أنه من المخطط أن تجرى اليوم تظاهرة أخرى رافضة للتعديلات الدستورية وتدعو للتمسك بشكله الحالى.

ويدفع حزب (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) التابع لمستشارة الدولة "أونج سان سو تشي" نحو تبنى التعديلات فى البرلمان رغم رفض النواب المعينين من قبل الجيش، فيما أكد المتظاهرون أن الدستور بشكله الحالى يمنع الحكومة من المضى قدمًا.

يذكر أن "سو تشي" قد وصلت إلى الحكم بأغلبية كاسحة فى 2016 بعد سنوات من الحكم العسكرى فى البلاد، إلا أن الدستور يمنعها من الوصول للرئاسة؛ إذ يحظر على من لهم أزواج أو أبناء يحملون جنسية أجنبية تولى المنصب، كما ينص على أن يعين رئيس الجيش ربع مشرعى البرلمان ووزراء الدفاع والداخلية والشؤون الحدودية.

وكانت العديد من الأحزاب السياسية قد قدمت تقريرًا يحوى آلاف التعديلات المقترحة إلى البرلمان الاثنين الماضى، لمناقشتها إلا أنه لم يتم الإعلان عن فحواها حتى الآن.