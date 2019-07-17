مصرع 18 جنديًا أفغانيًا فى اشتباكات مع طالبان

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أعلن مسؤولون حكوميون أفغان، اليوم الأربعاء، مقتل 18 جنديًا أفغانيًا على الأقل على يد عناصر حركة طالبان؛ جراء اندلاع اشتباكات بين الجانبين عندما حاولت القوات إلقاء القبض على أحد زعماء الحركة.

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية أن الاشتباكات اندلعت بعد عملية إنزال جوي للجنود في منطقة أب كاماري في إقليم بادغيس للقيام بغارة ليلية على مخابئ طالبان والقبض على حاكم مقاطعة خاصة بالجماعة المتشددة.

وقال فريد أخيزاي عضو المجلس الإقليمي في بادغيس إن طالبان طوقت الجنود وقتلت 18 وأسرت 11 آخرين، موضحًا أن السبب فيما جرى هو غياب التنسيق.

وتواصل طالبان شن هجمات كبيرة على القوات الأفغانية بينما تشارك في محادثات مع الولايات المتحدة للتفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عامًا.