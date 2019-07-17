سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في أربع حوادث سير بمحافظة بنى سويف

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:10 م
مصرع وإصابة 6 أشخاص في أربع حوادث سير بمحافظة بنى سويف حادث تصادم - ارشيفية
بنى سويف فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعة وأصيب خمسة آخرين فى أربع حوادث متفرقة وقعت مساء الأربعاء بنطاق مركز بنى سويف.
 
حيث لقى خالد سعد سيد  40 سنة مصرعة فى حادث انقلاب دراجة نارية أمام مستشفى التأمين الصحي بمدينة بنى سويف  بمنطقة كورنيش النيل .
 
كما أصيب ثلاث أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية على الطريق الزراعى بنى سويف  ببا أمام قرية حيدر التابعة لمركز بنى سويف.
 
ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف  كلا من عبدالتواب شحاته حسن-50 سنة -عزبه الدرمللي-موظف بالري-اشتباه ما بعد  ارتجاج و جروح متفرقه و اسمأء عبد التواب شحاته-الدرملي-30 سنة - مصاب جرح قطعي اعلي العين اليسرى 10 سم و ملك محروس محمد-4 سنوات- مصابة كدمه بالعين اليمني إلى  مستشفى بنى سويف التخصصى لإستكمال العلاج .
 
وفى الحادث الثالث  أصيبت  امينه رشيد خديوي-55 سنة بخلع بالكتف و جروح و سحجات عقب سقوطها من أعلى دراجة نارية أمام مدرسة الأندلس بمنطقة شرق النيل ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى 
 
وأصيب عيد صالح عيد-14 سنة مقيم  قرية الحلابيه طألب بجرح بالرأس و جروح و كدمات بالوجه عقب انقلاب دراجة بخارية على طريق الحلابية بنى سويف  
 
 

بنى سويف

صحة بنى سويف

حوادث بنى سويف

بنى سويف التخصصى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد نجاحه فى إخراج الجزء الثالث.. تايكا وايتيتى مخرجاً لـ "Thor 4"

بعد نجاحه فى إخراج الجزء الثالث.. تايكا وايتيتى مخرجاً لـ "Thor 4"

غدا.. العرض الأول للموسم الخامس من Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام

غدا.. العرض الأول للموسم الخامس من Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام

لو نسيت.. ملخص لمسلسل La Casa De Papel قبل عرض الموسم الجديد

لو نسيت.. ملخص لمسلسل La Casa De Papel قبل عرض الموسم الجديد

الفيديو التشويقى الأول للموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot

الفيديو التشويقى الأول للموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة