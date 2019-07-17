مصرع وإصابة 6 أشخاص في أربع حوادث سير بمحافظة بنى سويف

بنى سويف فريق المحافظات

لقى شخص مصرعة وأصيب خمسة آخرين فى أربع حوادث متفرقة وقعت مساء الأربعاء بنطاق مركز بنى سويف.

حيث لقى خالد سعد سيد 40 سنة مصرعة فى حادث انقلاب دراجة نارية أمام مستشفى التأمين الصحي بمدينة بنى سويف بمنطقة كورنيش النيل .

كما أصيب ثلاث أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية على الطريق الزراعى بنى سويف ببا أمام قرية حيدر التابعة لمركز بنى سويف.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف كلا من عبدالتواب شحاته حسن-50 سنة -عزبه الدرمللي-موظف بالري-اشتباه ما بعد ارتجاج و جروح متفرقه و اسمأء عبد التواب شحاته-الدرملي-30 سنة - مصاب جرح قطعي اعلي العين اليسرى 10 سم و ملك محروس محمد-4 سنوات- مصابة كدمه بالعين اليمني إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لإستكمال العلاج .

وفى الحادث الثالث أصيبت امينه رشيد خديوي-55 سنة بخلع بالكتف و جروح و سحجات عقب سقوطها من أعلى دراجة نارية أمام مدرسة الأندلس بمنطقة شرق النيل ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى

وأصيب عيد صالح عيد-14 سنة مقيم قرية الحلابيه طألب بجرح بالرأس و جروح و كدمات بالوجه عقب انقلاب دراجة بخارية على طريق الحلابية بنى سويف